В России введут ответственность за съемку объектов позиций и работы ПВО

Подробности возможного законопроекта, а также размер штрафов за нарушение запрета на съемку ПВО пока не раскрываются, но в Госдуме уже готовы поддержать инициативу. Депутаты объясняют, что любые сведения о действиях военных по отражению атак беспилотников и ракет играют на руку противнику, так как позволяют лучше планировать новые удары.