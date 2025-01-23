В России введут ответственность за съемку объектов позиций и работы ПВО

В России на федеральном уровне запретят фото- и видеосъемку систем противовоздушной обороны (ПВО), позиций и работы, а также введут административную ответственность за нарушение запрета. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством Владимира Колокольцева поручила минобороны заняться этим вопросом.
Подробности возможного законопроекта, а также размер штрафов за нарушение запрета на съемку ПВО пока не раскрываются, но в Госдуме уже готовы поддержать инициативу. Депутаты объясняют, что любые сведения о действиях военных по отражению атак беспилотников и ракет играют на руку противнику, так как позволяют лучше планировать новые удары.
Парламентарии подчеркивают, что подобный запрет не нарушит конституционные права граждан, так как касается исключительно систем ПВО. Эксперты также отмечают, что похожие запреты на съемку военных объектов или служебных помещений аэропортов и железнодорожных вокзалов уже действуют в стране, пишут «Известия».
Ранее подобные запреты уже обсуждались, но до внесения в Госдуму законопроекты не дошли.