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ТОР «Приморье» укрепит энергосистему Надеждинского района

Глава Приморья Олег Кожемяко провел совещание по ситуации электроснабжения муниципалитета.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Резервные мощности территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» — около 10 мегаватт — перебросят на подстанции Надеждинского района. Решение было принято для устранения перегрузок, с которыми сталкивается район из-за ежегодного роста энергопотребления на 20−25%. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании по вопросам электроснабжения муниципалитета, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В обсуждении участвовали представители краевых ведомств, энергосетевых организаций и инициативной группы жителей района. Губернатор отметил, что текущих мощностей подстанций уже недостаточно для обеспечения стабильного энергоснабжения, особенно в периоды резкого похолодания.

«Мы обсуждали с Корпорацией развития Дальнего Востока, чтобы неиспользуемые мощности ТОР “Приморье” — около 10 мегаватт перебросить для увеличения мощности питающих подстанций Надеждинского района», — отметил Олег Кожемяко.

Руководитель АО «ДРСК» Алексей Баклай сообщил, что между Дальневосточной распределительной сетевой компанией и ПАО «Россети» уже заключён договор технологического присоединения. Работы по подключению дополнительных мощностей планируется завершить к отопительному сезону 2025−2026 годов. Основное оборудование уже закуплено.

Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость разработки более масштабной программы, которая позволит обеспечить надёжность энергоснабжения на несколько лет вперёд. В первичном плане компании «ДРСК» заложены вложения на сумму более 4 миллиардов рублей. Эти средства направят на модернизацию инфраструктуры и обеспечение электроэнергией новых коттеджных посёлков, созданных на месте дачных участков.

энергетика