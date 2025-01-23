ТОР «Приморье» укрепит энергосистему Надеждинского района

Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость разработки более масштабной программы, которая позволит обеспечить надёжность энергоснабжения на несколько лет вперёд. В первичном плане компании «ДРСК» заложены вложения на сумму более 4 миллиардов рублей. Эти средства направят на модернизацию инфраструктуры и обеспечение электроэнергией новых коттеджных посёлков, созданных на месте дачных участков.