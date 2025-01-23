Товарооборот между Россией и Японией упал на 21,8% за год

За 2024 год Япония сократила импорт из России на 16,7% до 860,3 млрд иен ($5,5 млрд). Экспорт в Россию из Японии уменьшился на 17,2%, опустившись до 327,6 млрд иен ($2,09 млрд). При этом в декабре 2024 года импорт в Японию из России резко упал на 32,8%. В то же время экспорт из Японии в Россию вырос на 10,3%.