Товарооборот между Россией и Японией упал на 21,8% за год

Также в декабре 2024 года торговля между этими странами уменьшилась на 26,09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит собственные подсчёты ТАСС.
За 2024 год Япония сократила импорт из России на 16,7% до 860,3 млрд иен ($5,5 млрд). Экспорт в Россию из Японии уменьшился на 17,2%, опустившись до 327,6 млрд иен ($2,09 млрд). При этом в декабре 2024 года импорт в Японию из России резко упал на 32,8%. В то же время экспорт из Японии в Россию вырос на 10,3%.
Основными товарами торговли остаются японские автомобили (они составляют более 64% от всего японского экспорта в Россию) и российские энергоресурсы (около 63% от всего импорта в Японию из России).
Ранее Правительство Японии выразило недовольство самостоятельным решением Москвы о закрытии японских технических центров, действующих для поддержки реформ в России. Зарубежные представители планируют предпринять решительные меры в ответ.