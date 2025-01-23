МИД Польши: несколько тысяч граждан страны могут депортировать из США

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский сообщил, что из США может быть депортировано несколько тысяч граждан страны. Об этом он сказал на пресс-конференции, где он выразил обеспокоенность по поводу возможных последствий недавних заявлений президента Дональда Трампа.