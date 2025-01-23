МИД Польши: несколько тысяч граждан страны могут депортировать из США

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский сообщил, что из США может быть депортировано несколько тысяч граждан страны. Об этом он сказал на пресс-конференции, где он выразил обеспокоенность по поводу возможных последствий недавних заявлений президента Дональда Трампа.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что в связи с ситуацией обратился к министру иностранных дел Радославу Сикорскому с просьбой подготовить польские консульства в США к возможным депортациям. Туск отметил важность готовности для защиты прав польских граждан за границей.
Бартошевский также отметил, что данный вопрос может затронуть значительное количество соотечественников, что вызывает серьезные опасения среди польского правительства и граждан. Власти Польши активно работают над тем, чтобы обеспечить необходимую поддержку своим гражданам в данной сложной ситуации.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и госдепартаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекают южную границу страны.