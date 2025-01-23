Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты не проявляют достаточной активности в борьбе с нелегальным потоком оружия в Гаити. По его мнению, Вашингтон либо не желает, либо не обладает возможностями для решения этой проблемы, которая приводит к наводнению страны оружием, несмотря на существующее эмбарго.
Небензя обратил внимание на то, что США не делятся с санкционным комитетом информацией о своих усилиях по борьбе с этой угрозой, что затрудняет работу международного сообщества.
Он подчеркнул, что ситуация в Гаити продолжает ухудшаться, так как преступные группировки получают поддержку от нелегальных поставок оружия.
Кроме того, российский дипломат указал на недостаточную эффективность адресных санкций против бандитских лидеров и их подручных, утверждая, что в Гаити отсутствуют необходимые институты для полноценного выполнения ограничительных мер Совета безопасности.
По его словам, Россия будет продолжать внимательно и осторожно подходить к принятию решений о санкциях в отношении отдельных лиц в контексте Гаити, основываясь на всестороннем анализе и учитывая влияние таких мер на политическую ситуацию в стране.
Ранее журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что поставляемое ВСУ оружие утекает на черный рынок, однако западные СМИ предпочитают не афишировать этот факт. В частности, речь идет о ПЗРК, способных сбивать самолеты на значительной высоте.