Небензя: США не могут перекрыть нелегальный поток оружия в Гаити

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты не проявляют достаточной активности в борьбе с нелегальным потоком оружия в Гаити. По его мнению, Вашингтон либо не желает, либо не обладает возможностями для решения этой проблемы, которая приводит к наводнению страны оружием, несмотря на существующее эмбарго.