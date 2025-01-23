Трамп назвал комичным и печальным решение Байдена не помиловать себя

Кроме того, новый лидер Белого дома указал, что вся ситуация связана с Байденом. Однако он не разъяснил, какую именно связь имел в виду. Также Трамп напомнил, что у него была возможность помиловать своих сторонников в конце первого президентского срока, однако он не воспользовался ею.