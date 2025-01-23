Игорь Кобзев и Игорь Шувалов обсудили перспективы развития Байкальска

Глава региона подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу вывести Байкальск на принципиально иной уровень жизни. В декабре 2022 года распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина была утверждена программа социально-экономического развития Байкальска до 2040 года. Реализация программы позволит к 2040 году осуществить инвестиции в моногород более чем на 100 млрд рублей из разных источников. Эти средства будут направлены на решение вопросов, связанных с инженерной и транспортной инфраструктурой, берегоукреплением и экологической безопасностью.