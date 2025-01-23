Игорь Кобзев и Игорь Шувалов обсудили перспективы развития Байкальска

Глава региона подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу вывести Байкальск на принципиально иной уровень жизни. В декабре 2022 года распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина была утверждена программа социально-экономического развития Байкальска до 2040 года. Реализация программы позволит к 2040 году осуществить инвестиции в моногород более чем на 100 млрд рублей из разных источников. Эти средства будут направлены на решение вопросов, связанных с инженерной и транспортной инфраструктурой, берегоукреплением и экологической безопасностью.
По информации пресс-службы облправительства, ВЭБ.РФ активно занимается трансформацией промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Госкорпорация прорабатывает пути развития этой территории и привлечения инвестиций. На территории бывшего БЦБК планируется создать туристический кластер с отелями, а также объекты спортивного направления, спа, баньные комплексы, кафе и рестораны. Это позволит создать новые рабочие места.
«Обсудили с Игорем Шуваловым совместную работу по реализации программы социально-экономического развития Байкальска, сверили часы по многим вопросам. В центре внимания — промплощадка бывшего БЦБК. Мы договорились, что ВЭБ.РФ предоставит окончательный план развития этой территории. Будет проработан вопрос включения ее в федеральный проект “Пять морей и озеро Байкал”», — сообщил Игорь Кобзев.
Кроме того, особое внимание на встрече уделили поддержке инициатив в рамках проекта кампуса ЭКО. ЦЕХ на территории БЦБК. На этой площадке уже проводятся молодежные и деловые мероприятия разного уровня. Отдельно стороны остановились на вопросе строительства школы искусств в Тулуне. Между Иркутской областью и ВЭБ.РФ действует соглашение о строительстве этого объекта. В декабре 2024 года получено положительное заключение государственной экспертизы, и сейчас определяются сроки реализации проекта.