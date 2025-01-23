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И.о. первого заместителя главы администрации Перми назначили Марию Норову

К работе на новом посту сотрудница горадминистрации приступила 20 января.

Источник: Администрация Перми

На сайте администрации Перми появилась информация о новой должности Марии Норовой. Бывший руководитель департамента градостроительства и архитектуры приступил к исполнению обязанностей первого заместителя главы администрации города.

На новом посту она сменила Ольгу Андрианову, которая перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Мария Норова возглавила функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения».

Норова Мария Викторовна родилась в Перми 21 июня 1982 года. Окончила Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Коммерция». Трудовую деятельность начала в 2003 году на должности главного специалиста отдела управления и распоряжения муниципальной собственностью в администрации Пермского муниципального района.

С марта 2016 года по январь 2018 года занимала должность заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям. С февраля 2018-го возглавила департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми.