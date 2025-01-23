И.о. первого заместителя главы администрации Перми назначили Марию Норову

Норова Мария Викторовна родилась в Перми 21 июня 1982 года. Окончила Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Коммерция». Трудовую деятельность начала в 2003 году на должности главного специалиста отдела управления и распоряжения муниципальной собственностью в администрации Пермского муниципального района.