Трамп назвал печальным решение Байдена не помиловать себя

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу того, что его предшественник Джо Байден не помиловал себя перед уходом с поста. Трамп отметил, что Байден раздавал помилования другим, однако пропустил этот важный шаг лично для себя.
«Он раздавал всем помилования. Но самое забавное или, быть может, самое печальное то, что он не помиловал себя. Но если присмотреться, то все связано с ним», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он также напомнил, что в конце своего первого срока он имел возможность помиловать своих сторонников, но отказался от этой идеи, поскольку ни они, ни он «не сделали ничего неправильного».
Кроме того, Трамп уверен, что если бы он остался на посту президента после выборов 2020 года, многие проблемы, с которыми сталкиваются США и мир, можно было бы избежать.
Ранее Трамп выразил готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в любое удобное для него время. Кроме того, Трамп высоко оценил умственные способности Путина, отметив, что российский лидер не проявлял уважения к его предшественнику, Джо Байдену.