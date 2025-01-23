Губернатор Иркутской области встретился с главой РЖД

По информации пресс-службы Правительства региона, на встрече также была рассмотрена организация грузоперевозок. В минувшем году по железной дороге из Иркутской области было отправлено 44,2 млн тонн грузов, что на 4,4% выше уровня 2023 года. Увеличились отправки угля на 2,5% или 0,4 млн тонн, руды — на 51,3%, хлебных грузов — на 5,9%, лесных грузов — на 2,2%, а также удобрений — на 2,2%. За 20 дней января 2025 года погрузка в Иркутской области увеличилась на 8,3% до 2,3 млн тонн, преимущественно за счет роста по углю, рудам и нефтяным грузам.