Губернатор Иркутской области встретился с главой РЖД

На встрече были рассмотрены вопросы организации грузоперевозок, включая экспортную продукцию, такую как уголь. Стороны обсудили реализацию совместных инициатив в рамках социально-экономического сотрудничества. Олег Белозеров выразил благодарность Игорю Кобзеву за конструктивное сотрудничество и активную поддержку в подготовке и проведении празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Напомним, отправной точкой БАМа является город Тайшет в Иркутской области. Распоряжением Губернатора региона был утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию юбилея.
В 2024 году Правительство Приангарья совместно с филиалом РЖД — Восточно-Сибирской железной дорогой и Общероссийской общественной организацией «БАМ» провело более 300 мероприятий регионального и муниципального уровня, приуроченных к 50-летию начала строительства магистрали. Состоялся фестиваль искусств «Огни магистрали — 24», была издана книга воспоминаний строителей БАМа, а также реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры в населенных пунктах вдоль магистрали.
По информации пресс-службы Правительства региона, на встрече также была рассмотрена организация грузоперевозок. В минувшем году по железной дороге из Иркутской области было отправлено 44,2 млн тонн грузов, что на 4,4% выше уровня 2023 года. Увеличились отправки угля на 2,5% или 0,4 млн тонн, руды — на 51,3%, хлебных грузов — на 5,9%, лесных грузов — на 2,2%, а также удобрений — на 2,2%. За 20 дней января 2025 года погрузка в Иркутской области увеличилась на 8,3% до 2,3 млн тонн, преимущественно за счет роста по углю, рудам и нефтяным грузам.
С 1 января перевозки грузов осуществляются в соответствии с очередностью, предусмотренной Правилами недискриминационного доступа, утвержденными Правительством РФ. «Для Иркутской области сотрудничество с компанией РЖД имеет стратегическое значение. Совместными усилиями, несмотря на объективные сложности, нам удалось организовать отгрузку грузов предприятий Приангарья. Уверен, что продолжим наше конструктивное взаимодействие», — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области и глава РЖД договорились о дальнейшем сотрудничестве по обеспечению дополнительных возможностей вывоза грузов, прежде всего — продукции предприятий моногородов. Также будет продолжена совместная работа в рамках социально-экономического сотрудничества по созданию объектов социальной инфраструктуры в Приангарье.