Результата не будет: В Госдуме призвали Трампа обдумывать слова о России

«Нужно осознавать, что Трамп не является нашим ближайшим союзником, он взаимодействует с нами, руководствуясь, прежде всего, интересами своей страны. Задачи США ясны: ослабить другие государства, чтобы самим усилиться. Однако вести разговор с Россией с позиций силы ему не стоит — это не принесёт результата», — цитирует Шеремета РИА Новости.