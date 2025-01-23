Трамп грозит России новыми санкциями в случае отказа от переговоров по Украине

«Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время “ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ”. БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!», — написал Трамп (письменная экспрессия президента США сохранена).