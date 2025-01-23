Виталий Хоценко высказался о перспективе объединения двух крупных омских заводов

Как пояснил глава региона, одной из приоритетных тем стало объединение двух крупных омских заводов.
«В ходе рабочего совещания обсудили текущую ситуацию по объединению филиала АО “ОДК” им. П. И. Баранова» и филиала ПАО «ОДК — Сатурн» — «ОМКБ». Этот шаг позволит оптимизировать цепочки управления, производственные и вспомогательные процессы, а также более эффективно использовать имеющиеся ресурсы в условиях увеличения производственных программ", — поясняется в публикации.
Сроки такого преобразования пока не уточняются, однако губернатор подчеркнул, что соответствующая работа продолжается.
Напомним, ПАО «ОДК — Сатурн» — «ОМКБ» специализируется на строительстве двигателей, его деятельность в Омске ведется еще с 1940-х годов. В состав «ОДК-Сатурн» предприятие влилось в 2018 году, став его официальным филиалом. В свою очередь, завод им. Баранова основан свыше века назад, однако деятельность в Омске также стартовала в годы Великой Отечественной войны. С 2019 года предприятие является филиалом «Объединенной двигателестроительной корпорации».