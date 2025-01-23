Виталий Хоценко высказался о перспективе объединения двух крупных омских заводов

Напомним, ПАО «ОДК — Сатурн» — «ОМКБ» специализируется на строительстве двигателей, его деятельность в Омске ведется еще с 1940-х годов. В состав «ОДК-Сатурн» предприятие влилось в 2018 году, став его официальным филиалом. В свою очередь, завод им. Баранова основан свыше века назад, однако деятельность в Омске также стартовала в годы Великой Отечественной войны. С 2019 года предприятие является филиалом «Объединенной двигателестроительной корпорации».