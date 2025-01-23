«Возвращайтесь»: МИД Польши ждёт выдворения польских мигрантов из США

«Эта ситуация может затронуть лишь несколько тысяч наших соотечественников», — отметил он.
Польский МИД посоветовал гражданам, у которых нет официального разрешения на пребывание в США, вернуться на родину. Тем, кто испытывает беспокойство, предложено обращаться в консульства за поддержкой.
«Мы готовы помочь нашим гражданам вернуться на родину. Мы очень рады этому и приглашаем всех поляков приезжать и работать у нас, ведь уровень безработицы практически равен нулю», — добавил Бартошевский.
Ранее Польша закрыла своё воздушное пространство для самолёта, принадлежащего словацкой делегации, направлявшегося в Москву. Это заставило депутатов выбрать маршрут через Чехию и Германию.