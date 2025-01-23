Депутат Шеремет: Трампу не следует разговаривать с Россией языком силы

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу нецелесообразно вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом пишет РИА Новости.
Шеремет подчеркнул, что такой подход является неэффективным и не учитывает текущие реалии международных отношений.
Шеремет также отметил, что Трамп не является близким союзником России и его действия направлены на защиту интересов Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон стремится ослабить другие страны в своих интересах, и поэтому разговоры с Россией в духе силы лишь отвлекают от реального диалога.
По его мнению, Трамп имеет возможность поспособствовать разрешению конфликта на Украине, хотя пока ограничивается лишь громкими заявлениями без конкретных действий. Шеремет утверждает, что, как опытный политик, Трамп должен видеть точки соприкосновения между Россией и США и призывать к завершению конфликта.
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Трамп обладает возможностью остановить «злонамерную» американскую политику по отношению к Украине. При этом Москва должна понять, что подразумевается под «сделкой» по Украине в интерпретации нового американского лидера.