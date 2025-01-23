Депутат Шеремет: Трампу не следует разговаривать с Россией языком силы

Шеремет также отметил, что Трамп не является близким союзником России и его действия направлены на защиту интересов Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон стремится ослабить другие страны в своих интересах, и поэтому разговоры с Россией в духе силы лишь отвлекают от реального диалога.