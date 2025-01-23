Глава Службы внешней разведки Нарышкин заявил, что 2025 год будет не спокойным

Ранее президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, призвал Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине. В случае, если Россия не пойдёт на мировую, американский лидер пригрозил ввести высокие налоги, тарифы и санкции «на всё, что Россия продаёт в Соединенные Штаты и другие страны». В Госдуме посоветовали новому американскому лидеру выбирать выражения при разговоре с РФ.