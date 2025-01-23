Текслер поручил начать подготовку к весенним паводкам в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер поручил начать в Челябинской области подготовку к предстоящему паводковому сезону. Речь об этом зашла на первом в этом году совещании с главами районов и членами правительства.
«Необходимо уже сейчас начать подготовку к актуальному паводковому сезону, подготовить и утвердить соответствующие планы по безопасному пропуску вод, превентивному ослаблению льда, а также по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации», — отметил глава региона.
Также Текслер поручил региональному Минэкологии привести в безопасное состояние гидротехнические сооружения на территории области.
Напомним, в ходе весеннего и летнего паводков в минувшем году в Челябинской области эвакуировали 248 человек.