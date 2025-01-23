Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер поручил начать подготовку к весенним паводкам в Челябинской области

Губернатор распорядился привести в порядок гидротехнические сооружения.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Текслер поручил начать в Челябинской области подготовку к предстоящему паводковому сезону. Речь об этом зашла на первом в этом году совещании с главами районов и членами правительства.

«Необходимо уже сейчас начать подготовку к актуальному паводковому сезону, подготовить и утвердить соответствующие планы по безопасному пропуску вод, превентивному ослаблению льда, а также по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации», — отметил глава региона.

Также Текслер поручил региональному Минэкологии привести в безопасное состояние гидротехнические сооружения на территории области.

Напомним, в ходе весеннего и летнего паводков в минувшем году в Челябинской области эвакуировали 248 человек.