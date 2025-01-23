CNN планирует сократить сотни сотрудников из-за смены редполитики

Ранее, 21 декабря 2024 года, Volkswagen заявил о сокращении 35 тыс. работников до 2030 года. Данное заявление было сделано вопреки сообщению профсоюза IG Metall, которое 2 декабря было опубликовано на его официальном сайте. IG Metall удалось протолкнуть новую гарантию занятости после того, как Volkswagen прекратил прежнюю гарантию занятости в сентябре. Принудительные увольнения исключены до конца 2030 года.