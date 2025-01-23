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CNN планирует сократить сотни сотрудников из-за смены редполитики

Телекомпания CNN в четверг, 23 января, объявит о сокращении сотен сотрудников в связи с переориентацией деятельности на онлайн-аудиторию. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Источник: AP 2024

По мнению собеседников, сокращения не коснутся самых известных имен CNN, которые работают по контракту. На данный момент в CNN работает около 3,5 тыс. человек по всему миру.

Сокращения помогут CNN снизить производственные затраты и объединить команды, сообщает телеканал. При этом съемки некоторых шоу, которые организованы в Нью-Йорке и Вашингтоне, могут переехать в Атланту, где производство будет менее затратным.

Ранее, 21 декабря 2024 года, Volkswagen заявил о сокращении 35 тыс. работников до 2030 года. Данное заявление было сделано вопреки сообщению профсоюза IG Metall, которое 2 декабря было опубликовано на его официальном сайте. IG Metall удалось протолкнуть новую гарантию занятости после того, как Volkswagen прекратил прежнюю гарантию занятости в сентябре. Принудительные увольнения исключены до конца 2030 года.