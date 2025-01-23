Глава Арсеньева досрочно покинул пост после непростого разговора с губернатором

В приморском Арсеньеве досрочно освободилось кресло главы. До окончания срока полномочий его покинул Владимир Пивень, возглавлявший промышленную столицу края с мая 2020 года. Как стало известно ИА PrimaMedia, этому решению предшествовало непростое для градоначальника, бывшего главного энергетика завода «Прогресс», совещание с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко. По данным источников агентства, на пост главы краем согласована кандидатура 40-летнего Сергея Угарова, руководившего в администрации Арсеньева управлением спорта и недавно получившего повышение до первого вице-мэра.
О том, что глава города Арсеньева Владимир Пивень подал в отставку досрочно, и Дума уже удовлетворила его прошение, сообщило местное телевидение Арс-ТВ (18+). Заседание представительного органа по этому вопросу состоялось накануне, 22 января.
«До 29 января Дума города должна утвердить порядок и сроки выборов нового главы городского округа», — говорится в сообщении СМИ по итогам заседания.
Впрочем, на официальных ресурсах администрации и городской думы об этом важном для города событии до сих пор нет ни единого упоминания. Последние пресс-релизы органов власти Арсеньева посвящены активному долголетию, Татьяниному дню и пр.
Полномочия Владимира Пивеня завершались только в мае. Представитель местной производственной элиты возглавил авиационную столицу Приморья в мае 2020 года. По факту Владимир Пивень руководил городом с лета 2018 года, в статусе и.о. главы, поскольку первый конкурс по главе был сорван ввиду непростой политической обстановки в Арсеньеве, и главу утвердили только со второй попытки. До назначения на пост градоначальника Владимир Пивень работал главным энергетиком системообразующего предприятия «ААК “Прогресс” им. Н. И. Сазыкина» (входит в холдинг «Вертолеты России»).
Источники агентства, знакомые с ситуацией и близкие к администрации Арсеньева, говорят о тяжелом для главы недавнем совещании, которое в Арсеньеве проводил Олег Кожемяко.
Губернатор посещал город в канун Нового года. В своем ТГ-канале (18+) он размещал видео с инспекции работ на объектах будущего горнолыжного курорта «Арсеньев», строящегося стадиона, а также по итогам визита в Приморский индустриальный колледж. По словам собеседника ИА PrimaMedia, в рамках рабочей программы губернатора в администрации города прошло совещание, на котором в адрес главы со стороны руководителя края прозвучала жесткая критика.
«Речь шла не о конкретных недоработках. Был в целом посыл, из которого следовало то, что в итоге последовало», — сказал собеседник.
На момент написания материала получить комментарий Владимира Пивеня о причинах отставки и его планах ИА PrimaMedia не удалось.
Кандидатом на смену источники называют 40-летнего Сергея Угарова. Его кандидатура, как утверждают собеседники, согласована с краем.
До недавних пор он возглавлял управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньева. В этом качестве он выступал еще в начале января 2025 года. Однако недавно был повышен до первого вице-мэра Арсеньева. Соответствующая запись появилась на официальном сайте местной администрации. Согласно информации о заместителях главы, Сергей Угаров как первый зам курирует вопросы ЖКХ, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также работу административной комиссии.