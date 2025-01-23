Глава Арсеньева досрочно покинул пост после непростого разговора с губернатором

До недавних пор он возглавлял управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньева. В этом качестве он выступал еще в начале января 2025 года. Однако недавно был повышен до первого вице-мэра Арсеньева. Соответствующая запись появилась на официальном сайте местной администрации. Согласно информации о заместителях главы, Сергей Угаров как первый зам курирует вопросы ЖКХ, градостроительства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также работу административной комиссии.