Зафиксированы первые попытки нарушений на выборах в Беларуси

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Национальные наблюдатели на выборах президента Беларуси зафиксировали две попытки сфотографировать заполненные бюллетени для голосования, это является нарушением законодательства, сообщили в Telegram-канале Центра общественного наблюдения за выборами.
«Наблюдатели зафиксировали первые внештатные ситуации во время голосования. На двух участках были попытки сфотографировать заполненные бюллетени. Комиссия вовремя отреагировала на данные инциденты», — говорится в сообщении.
В Центре также напомнили, что для сохранения тайны голосования введен запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня, это предусмотрено избирательным кодексом страны. За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Центр общественного наблюдения за выборами объединяет усилия наблюдателей от крупнейших общественных объединений и политических партий. Он начал свою работу 21 января.
Выборы-2025.
С 21 января началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси, оно продлится до 25 января включительно. Основной день голосования назначен на 26 января.
По данным ЦИК, по итогам двух дней досрочного голосования на участки пришли уже 17,67% избирателей.
На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.