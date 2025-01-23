Чиновница назвала смешными зарплаты рядовых сотрудников мэрии Нижнего Новгорода

Елена Крутова, исполняющая обязанности директора департамента кадровой политики, пояснила, что реальные доходы сотрудников выше за счет различных надбавок, включая доплаты за условия труда, выслугу лет и классный чин. Также она отметила, что все специалисты переведены на должности не ниже главного специалиста, с окладом 18,3 тысячи рублей после индексации. Однако она признала, что в целом уровень зарплат остается неудовлетворительным, добавив, что это «смешно, как мало».