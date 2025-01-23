ЦИК Беларуси: явка за два дня досрочного голосования составила 17,67%

В сообщении сказано, что за два дня в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси уже приняли участие 17,67% от общего числа белорусов, которые были включены в списки для голосования. Из данных следует, что в Витебской области бюллетени за два дня были выданы 18,35%, а в Гродненской — 15,13% избирателей.