ЦИК Беларуси: явка за два дня досрочного голосования составила 17,67%

ЦИК Беларуси проинформировал, что явка за два дня досрочного голосования составила 17,67%. Подробности озвучили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В сообщении сказано, что за два дня в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси уже приняли участие 17,67% от общего числа белорусов, которые были включены в списки для голосования. Из данных следует, что в Витебской области бюллетени за два дня были выданы 18,35%, а в Гродненской — 15,13% избирателей.
Также сказано, что в Гомельской области явка за два дня досрочного голосования составила 17,67%, а в Могилевской — 17,98%. Кроме того, в Брестской области за два дня бюллетени выдали 19,35%, а в Минской — 17,72% избирателей. В Минске за два дня досрочного голосования проголосовали 17,20%.
Тем временем премьер Беларуси Головченко сказал, кто будет работать в день выборов 26 января.
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