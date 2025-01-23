Bloomberg: госсекретарь США Марко Рубио посетит Панаму на следующей неделе

В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп заявил, что «с американских кораблей берут слишком много и с ними не обращаются справедливо». Он подчеркивал, что в настоящий момент Панамским каналом управляет Китай, «а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме». На фоне заявлений президента США постпредство Панамы при ООН направило жалобу генсеку организации Антониу Гутерришу.