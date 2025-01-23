Трамп назначил спасшего его охранника главой Секретной службы

После стрельбы в Батлере тогдашний глава ведомства Кимберли Читл подала в отставку, ее сменил Рон Роу. Спецгруппа конгресса, расследовавшая покушение, пришла к выводу, что Секретная служба могла его предотвратить. Конгрессмены заключили, что неопытные или мало опытные агенты были наделены значительной ответственностью при охране Трампа, тогда как другие агенты не были в должной степени проинформированы о своих полномочиях.