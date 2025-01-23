В Башкирии в порядок предоставления соцвыплат молодым семьям внесены изменения.

Соответствующее постановление правительства Республики Башкортостан опубликовано на официальном портале правовой информации.
Семьи, претендующие на выплаты, должны быть участниками федеральных мероприятий по господдержке по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами молодых семей.
Внесенные изменения касаются участия одного или обоих супругов молодой семьи либо одного родителя в неполной молодой семье в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.