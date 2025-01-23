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В Башкирии в порядок предоставления соцвыплат молодым семьям внесены изменения

В Башкирии в порядок предоставления соцвыплат молодым семьям внесены изменения.

Источник: Башинформ

Соответствующее постановление правительства Республики Башкортостан опубликовано на официальном портале правовой информации.

Семьи, претендующие на выплаты, должны быть участниками федеральных мероприятий по господдержке по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами молодых семей.

Внесенные изменения касаются участия одного или обоих супругов молодой семьи либо одного родителя в неполной молодой семье в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.