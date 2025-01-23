Индия призвала США решить вопрос с ожиданием виз

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Власти Индии выступают против нелегальной миграции и готовы обсуждать эту проблему с новой администрацией Соединенных Штатов, однако республика призвала США обратить внимание на сложности из-за сроков выдачи американских виз. Об этом заявил на брифинге глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
«Мы хотим, чтобы индийские таланты и индийские навыки имели максимум возможностей на глобальном уровне. В то же время мы также решительно выступаем против нелегальной миграции», — сказал он. «С каждой страной, и США не исключение, мы всегда придерживались подхода, что если кто-то из наших граждан находится там нелегально, и если мы уверены, что это наши граждане, мы были открыты для их законного возвращения в Индию», — отметил Джайшанкар.
По его словам, эту позицию он озвучил на встрече в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. «В то же время я также сказал ему, что, хотя мы все это понимаем, в наших общих интересах содействовать законной и взаимовыгодной мобильности», — указал министр. «Если для получения визы требуется 400 с лишним дней ожидания, я не думаю, что это пойдет на пользу отношениям», — добавил он.
На следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа Министерство внутренней безопасности (МВБ) США расширило полномочия американских правоохранителей, позволив им депортировать нелегальных мигрантов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда. По информации МВБ, это решение «обеспечит оперативное выдворение из Соединенных Штатов тех, кто не имеет права на въезд и пребывание [в стране], а также права на защиту от высылки».
Как ранее сообщила газета The Indian Express, после этого распоряжения 20 407 незарегистрированных индийцев, которым предъявлены «приказы об окончательном выдворении» или которые находятся в центрах иммиграционной и таможенной службы США, могут быть депортированы.