Индия призвала США решить вопрос с ожиданием виз

«Мы хотим, чтобы индийские таланты и индийские навыки имели максимум возможностей на глобальном уровне. В то же время мы также решительно выступаем против нелегальной миграции», — сказал он. «С каждой страной, и США не исключение, мы всегда придерживались подхода, что если кто-то из наших граждан находится там нелегально, и если мы уверены, что это наши граждане, мы были открыты для их законного возвращения в Индию», — отметил Джайшанкар.