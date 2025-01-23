В Узбекистане планируют создать 22 технических университета

Для углубления интеграции обучения и практики в вузах республики внедряют дуальное образование. В настоящее время 15 тыс. студентов прикреплены к 957 предприятиям. Однако интерес предприятий к такой форме сотрудничества пока невысок. В связи с этим предложено стимулировать предприятия, участвующие в дуальном обучении.