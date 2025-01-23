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В Узбекистане планируют создать 22 технических университета

Также до конца года намечено открыть еще 17 инженерных школ.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане планируют создать 22 технических университета. Такие планы озвучили в ходе презентации о приоритетных задачах в области высшего образования и науки, представленной Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В рамках проектов по созданию технических университетов в Нукусе, Бухаре, Фергане и Намангане предусмотрено открытие новых направлений, внедрение зарубежных программ, расширение участия студентов в научно-инновационной работе и привлечение к вузам промышленных партнеров.

«В целом за счет укрупнения 35 учебных заведений планируется создать 22 технических университета. До конца года намечено открыть еще 17 инженерных школ», — говорится в сообщении.

Летом 2024-го глава республики поручил создать технический вуз и передовые инженерные школы в каждом регионе. К настоящему времени открыты технические университеты в Термезе, Андижане и Карши, а также 8 инженерных школ.

На текущий год запланирован и ряд других важных мер:

еще более тысячи образовательных программ усовершенствуют на основе программ университетов из топ-300 вузов;

45 образовательных программ пройдут международную аккредитацию;

весь студенческий контингент охватят услугами офисов регистратора;

в дуальное образование вовлекут еще 50 тыс. студентов.

научный потенциал в высшем образовании доведут до 55%;

5 тыс. педагогов повысят квалификацию за рубежом.

В настоящее время в 40 вузах, получивших финансовую самостоятельность, созданы офисы регистратора. В результате штат деканатов и отделов сокращен на 20%, а 30 видов услуг переведены в цифровой формат.

«Исходя из этого опыта даны поручения создать аналогичные офисы в других вузах и внедрить единую цифровую систему, охватывающую образовательные и научные услуги», — говорится в сообщении.

Для углубления интеграции обучения и практики в вузах республики внедряют дуальное образование. В настоящее время 15 тыс. студентов прикреплены к 957 предприятиям. Однако интерес предприятий к такой форме сотрудничества пока невысок. В связи с этим предложено стимулировать предприятия, участвующие в дуальном обучении.

образование
Шавкат Мирзиеев