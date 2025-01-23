Верхняя Пышма и Курган получили звания за трудовую доблесть

Нескольким российским населенным пунктам присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В числе награжденных несколько городов Урала. В частности, почетное звание будут носить Верхняя Пышма и Курган. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, регион был надежным тылом в годы Великой Отечественной войны, сделал многое для Победы. Например, 80% снарядных гильз и патронов были изготовлены из пышминской меди.
Бесперебойно обеспечивали фронт.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания РФ «Город трудовой доблести» Верхней Пышме (Свердловская область), Кургану (Курганская область), Миассу (Челябинская область), Салехарду (ЯНАО), Зеленодольску (Татарстан), Ишимбаю (Башкортостан) и Ленинску-Кузнецкому (Кемеровская область).
Звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
«Многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны на тыловых предприятиях, которые бесперебойно обеспечивали фронт всем необходимым. Как вы знаете, 63 города, где были расположены такие предприятия, уже носят почетное звание “Город трудовой доблести”, — сказал на заседании Российского оргкомитета “Победа” Владимир Путин.
Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога отметил, что уральские города, которым присвоено высокое звание, достойны его. Сегодня страна переживает один из самых важных моментов своей истории, и, как и 80 лет назад, Урал и Западная Сибирь вновь играют в нем ключевую роль.
«Жители [Уральского] округа делают все для Победы. Здесь для фронта, как и в те времена, создается оружие, боеприпасы, на фронт отправляется снаряжение, восстанавливаются раненые», — сказал Артем Жога.
Медный порошок.
Верхняя Пышма стала четвертым населенным пунктом Свердловской области, которому присвоено звание «Город трудовой доблести». Ранее его удостаивались Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.
«Благодарю президента России Владимира Путина за высокую оценку трудового подвига уральцев в Великую Отечественную войну и присвоение звания “Город трудовой доблести” Верхней Пышме в год 80-летия Победы, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — В годы войны Свердловская область была крепким надежным тылом и многое сделала для Победы».
Евгений Куйвашев напомнил, что около 80% снарядных гильз и патронов, выпущенных во время войны, были изготовлены из пышминской меди.
«В городе бережно хранят историю Великой Отечественной войны, память о своих героях-земляках. Присвоение Верхней Пышме высокого звания “Город трудовой доблести” — наша общая благодарность творцам Победы», — сказал губернатор.
Как отметил глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, город доказал, что достоин самой высокой оценки.
«Особую гордость вызывает то, что звание нашему городу за героический труд верхнепышминских тружеников тыла, ковавших Победу в глубоком тылу, присвоено в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Низкий поклон вам, дорогие ветераны!» — сказал Иван Соломин.
В Верхней Пышме в годы Великой Отечественной войны было произведено более 50% анодной меди от общего производства в стране, более полумиллиона тонн рафинированной меди. Верхняя Пышма была единственным в стране производителем медного порошка — важнейшей продукции для авиа- и мотостроительной промышленности. На Пышминском медеэлектролитном заводе зародилось движение скоростных плавок.
«Долг отдали».
Курган стал первым городом в Зауралье, которому присвоено почетное звание.
«Мы этим как будто бы долг отдали. Тем сотням тысяч ребятишек и взрослых, кто своим трудом приближал здесь, в тылу, Великую Победу и восстанавливал потом разрушенное народное хозяйство, — сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, комментируя присвоение Кургану звания “Город трудовой доблести”. — Про них говорили и помнили, но было ощущение неполной справедливости в отношении именно этих людей. Сейчас все правильно. Все на своих местах! Честь им и слава их труду!».
Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко отметил, для столицы Курганской области важно, что решение о присвоении почетного звания было принято в юбилейный для страны год, год 80-летия Победы.
«В Великую Отечественную войну лозунг “Все для фронта, все для Победы!” стал определяющим для миллионов советских людей. Вместе со всей страной трудился Курган. В город были эвакуированы несколько промышленных предприятий из европейской части СССР, — сказал Антон Науменко. — Курганцы самоотверженно трудились, выполняли заказы для фронта. Собирали средства в фонд обороны для строительства танков, самолетов, военных кораблей. Это решение очень важно для ветеранов и всех жителей города. Это наша с вами общая победа».
Председатель Общественной палаты Кургана Елена Моторина рассказала, что в годы Великой Отечественной войны в город было эвакуировано 15 заводов со всей страны, развернулось пять военных госпиталей. Сюда приехало более 20 тысяч человек.
«И всех надо было разместить, обогреть и накормить. Как не сказать о трудовом героизме сотен и тысяч курганцев, которые встали за станки, работали в госпиталях, ковали победу в тылу, — сказала Елена Моторина. — Мы помним 32-й лыжный полк, который формировался именно в Кургане. Тысячи наших жителей ушли на фронт в составе этого лыжного полка, который громил немцев на фронтах войны».
В годы Великой Отечественной войны в Кургане делали снаряды, мины, ручные и противотанковые гранаты, взрыватели и другие боеприпасы, минометы, огнеметы и бензозаправщики. Производство боеприпасов и вооружений в столице Зауралья выросло в 13 раз. В Кургане разместили 17 эвакогоспиталей. С 1943 по 1944 годы жители Кургана собрали на вооружение Красной Армии 33,8 млн рублей.