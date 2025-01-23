Верхняя Пышма и Курган получили звания за трудовую доблесть

«Мы этим как будто бы долг отдали. Тем сотням тысяч ребятишек и взрослых, кто своим трудом приближал здесь, в тылу, Великую Победу и восстанавливал потом разрушенное народное хозяйство, — сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, комментируя присвоение Кургану звания “Город трудовой доблести”. — Про них говорили и помнили, но было ощущение неполной справедливости в отношении именно этих людей. Сейчас все правильно. Все на своих местах! Честь им и слава их труду!».