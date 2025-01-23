Единый ОСАГО заработает с 1 апреля — и это не шутка

Такой полис станет более выгодным, чем та же «Синяя карта», для жителей приграничных регионов, которые часто ездят из Беларуси в Россию и наоборот, а также перевозчиков. Им не придется каждый раз задумываться об оформлении новой страховки и следить за сроками ее окончания. В перспективе спрос на приобретение такого полиса составит около 10% от общего количества выезжающих в соседнюю страну, считают в РСА.