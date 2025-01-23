Единый ОСАГО заработает с 1 апреля — и это не шутка

Создание союзной «автогражданки» Москва и Минск обсуждают последние несколько лет: активная работа над важным интеграционным проектом ведется с марта 2021-го. Продукт, безусловно, нужный как для белорусов, которые часто ездят в Россию, так и для россиян, которые нередко посещают западную соседку.
В конце 2024-го инициатива вышла на финальную стадию, а 1 января 2025 года закон о создании единого ОСАГО для Беларуси и России вступил в силу. Однако система еще не функционирует. Как ожидается, покупать полисы можно будет уже через два с лишним месяца — уже точно.
Общая «автогражданка»
Единый ОСАГО будет представлять из себя электронный договор, расширяющий действие на всю территорию Союзного государства. Документ автомобилисты смогут заключать исключительно по желанию.
«С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО в части системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках Союзного государства, однако в полном объеме система заработает с 1 апреля 2025 года», — сообщили Sputnik в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).
Такой полис станет более выгодным, чем та же «Синяя карта», для жителей приграничных регионов, которые часто ездят из Беларуси в Россию и наоборот, а также перевозчиков. Им не придется каждый раз задумываться об оформлении новой страховки и следить за сроками ее окончания. В перспективе спрос на приобретение такого полиса составит около 10% от общего количества выезжающих в соседнюю страну, считают в РСА.
Что делать в случае ДТП?
Если автомобилист с таким полисом попадает в аварию на территории Беларуси, действия такие же, как и при ДТП в России — составить европротокол или вызвать ГАИ.
«Страховщик и его ответственность определяется через запрос в АИС страхования. Если виновником на территории Беларуси является белорус, урегулирование производится пока вне системы через обращение в белорусскую компанию, застраховавшую внутреннее ОСАГО», — добавили в РСА.
Только в электронном виде
Как пояснили в Белорусском бюро по транспортному страхованию, подписание указа о присоединении к системе ОСАГО ожидается в ближайшее время. После этого потребуется небольшое время на доработку информационных систем.
«ОСАГО будет оформляться только в электронном виде — бумажных вариантов не предусмотрено. Каждый автовладелец по желанию сможет распечатать свой цифровой документ», — рассказала начальник управления методологии обязательного страхования и международных связей Белорусского бюро по транспортному страхованию Раиса Александрович.
Союзные «автогражданки» смогут заключать только страховщики, которые постоянно находятся на территории Беларуси или России. Транспортное средство тоже обязательно должно быть зарегистрировано на территории Союзного государства.
«Синяя карта» останется с нами
Летом 2023 года международная ассамблея совета страховых бюро системы «Зеленая карта» приостановила членство России и Беларуси на неопределенный срок по санкционным причинам.
Белорусские страховщики быстро среагировали и совместно с РФ придумали альтернативу — «Синюю карту». В Российском союзе автостраховщиков уверяют: после того, как единое ОСАГО заработает в полном объеме, альтернативная форма страхования «Синяя карта» продолжит действовать для коротких разовых поездок (условно экскурсионных).
За полтора года своего действия «синие карты» оформили миллионы автомобилистов, перемещающихся из России в Беларусь или из Беларуси в Россию. Стоимость оформления документа на один месяц составляет сейчас 19 евро.