«Были попытки сфотографировать заполненные бюллетени». Наблюдатели заявили о первых нарушениях на выборах президента в Беларуси

Наблюдатели заявили о первых нарушениях на выборах президента в Беларуси. Подробности рассказали в телеграм-канале Центра общественного наблюдения за выборами, пишет Sputnik.by.
Сообщается, что наблюдателями были зафиксированы первые внештатные ситуации во время досрочного голосования. Так, на двух участках были попытки сфотографировать заполненные бюллетени (ранее ЦИК предупреждал о штрафах до 630 рублей).
«Комиссия вовремя отреагировала на данные инциденты», — подчеркивается в сообщении.
В Центре общественного наблюдения за выборами напомнили о том, что для сохранения тайны голосования был введен запрет на фото- и видео заполненных бюллетеней.
Тем временем ЦИК Беларуси сказал, что явка за два дня досрочного голосования составила 17,67%.
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