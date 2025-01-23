За ночь над Белгородской областью уничтожили четыре БПЛА. Военная операция, день 1065-й

09:02 Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильственный вывоз детей с территории Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, передал ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
08:59 Жителя Алтайского края приговорили к пяти годам лишения свободы за передачу информации об объектах в регионе Украине, выяснил ТАСС.
08:44 Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отстранил от работы американских чиновников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, выяснила газета The Washington Post. Их попросили немедленно покинуть Белый дом и быть на связи, при этом они даже не смогли выйти, так как пропуска сразу же заблокировали.
По предварительным данным, Уолтц проверяет всех сотрудников на предмет их позиции: человек должен полностью разделять идею «Америка прежде всего».
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08:30 В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, рассказали украинские власти.
08:28 Трамп может отложить разрешение конфликта на Украине из-за более приоритетных задач, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин. По его словам, что бы ни произошло на Украине, все будут недовольны: украинцы, россияне, европейцы.
08:20 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен снижать возраст мобилизации на Украине с 25 лет до 18 лет:
«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?».
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08:07 Президент США Дональд Трамп в разговоре с Fox News заявил, что у прошлого американского лидера Джо Байдена были плохие советники по Украине:
«Джо Байдену давали очень плохие советы. У него были плохие советники по Украине, плохие рекомендации, этот конфликт не должен был произойти».
08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1065-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.