За ночь над Белгородской областью уничтожили четыре БПЛА. Военная операция, день 1065-й

В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News указал на некомпетентность советников по Украине бывшего лидера Джо Байдена, якобы они давали ему плохие советы, а конфликт вообще не должен был произойти. Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что в стране не нужно снижать мобилизационный возраст до 18 лет. «Газета.Ru» ведет хронику событий.