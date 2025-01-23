Юрий Слюсарь: «Будем поддерживать бизнес на Дону, развивать и лоббировать на всех уровнях»

Общение с предпринимательским сообществом прошло в формате открытого диалога. В ходе дискуссии бизнес и власть обменялись мнениями и обсудили возможности развития региона.
Открывая встречу, глава региона предупредил, что хотел бы услышать не о делах конкретного предприятия и сложностях общего характера, а о проблемах, решение которых зависит от региональных властей.
— Давайте говорить о конкретных проблемах, которые вы видите, и есть возможность в моем лице, лице правительства Ростовской области, органов исполнительной власти, муниципалитетов их решить, — предложил Юрий Слюсарь.
Наиболее остро для всех направлений предпринимателей стоит вопрос кадрового обеспечения. По мнению генерального директора «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Павла Павлова, в вузах и колледжах региона должны целенаправленно, под заказ готовить кадры для донских производств. Врио губернатора поручил минобру проработать вопрос модернизации образовательных программ во взаимодействии с предприятиями.
Руководителей промышленных предприятий очень беспокоит качество подачи электроэнергии. Юрий Слюсарь сообщил, что этот вопрос он обсудил с руководством Минэнерго России.
— Вчера было большое совещание в минэнерго по инициативе моей и Виктории Валерьевны Абрамченко, его проводил Сергей Евгеньевич Цивилев, и там вся проблематика с сетями Ростовской области рассматривалась. Есть несколько направлений по программе повышения надежности, на получение поддержки по которым мы можем сейчас претендовать. Потому что очень много отказов, очень много отключений, сети старые, изношенные, и это все стоит денег. Сергей Евгеньевич вместе с «Россетями» пообещал, что в этом году мы в этой программе повышения надежности уже окажемся, она в соответствии с лимитами бюджетных обязательств уже расписана, — проинформировал бизнес глава региона.
Цифровая трансформация региона — основная перспектива для развития его экономики, считают представители цифровой отрасли. Руководители IT-компаний «ВЕБ практик» и «Инностудио» готовы делиться с представителями других отраслей опытом подготовки IT-кадров под нужды конкретных предприятий. Врио губернатора предложил региональному минцифры организовать такую встречу бизнеса с IT-компаниями.
Рестораторы ходатайствовали о сокращении сроков оформления документов на размещение летних веранд. Конечно, нужно менять нормативы, поддержал предпринимателей Юрий Слюсарь.
Реагируя на вопросы регионального отделения общественной организации «Опора России», врио губернатора поручил проанализировать опыт регионов по мерам господдержки малых технологических компаний. Поддержана инициатива представителей пищепрома по представлению местной продукции в торговых сетях. В ближайшее время областной омбудсмен проведет с бизнесом встречу по вопросам защиты прав предпринимателей.
Как отметили участники дискуссионной площадки, диалог был полезен для обеих сторон.
— Конечно, будем поддерживать бизнес на Дону, будем развивать, будем лоббировать — и на федеральном уровне, и на международном, и среди коллег, и конкурентов. Вы основа экономики, от вас зависят, в том числе, и налоги, и выполнение программ. Но очень хотел бы рассчитывать на вашу осознанную общественную, социальную активность, в том числе и в реализации большого количества программ Ростовской области, — обратился к бизнес-сообществу глава региона.
Все предложения, на которых представили бизнеса сделали акценты, правительство области проработает, отметил Юрий Слюсарь. Отдельные слова благодарности врио губернатора адресовал тем, кто помогает участникам СВО и их семьям, в том числе через фонд поддержки.
Для продолжения общения с бизнесом минэкономразвития области запустило чат-бот, где предприниматели могут задать вопросы, которые не успели обсудить в ходе встречи.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.