Юрий Слюсарь: «Будем поддерживать бизнес на Дону, развивать и лоббировать на всех уровнях»

— Вчера было большое совещание в минэнерго по инициативе моей и Виктории Валерьевны Абрамченко, его проводил Сергей Евгеньевич Цивилев, и там вся проблематика с сетями Ростовской области рассматривалась. Есть несколько направлений по программе повышения надежности, на получение поддержки по которым мы можем сейчас претендовать. Потому что очень много отказов, очень много отключений, сети старые, изношенные, и это все стоит денег. Сергей Евгеньевич вместе с «Россетями» пообещал, что в этом году мы в этой программе повышения надежности уже окажемся, она в соответствии с лимитами бюджетных обязательств уже расписана, — проинформировал бизнес глава региона.