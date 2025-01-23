17-летнего подростка лишили свободы за попытку диверсии в Красноярском крае

Установлено, что в марте 2024 года подсудимый и его несовершеннолетний знакомый получили задание от неизвестного за денежное вознаграждение устроить диверсию на ж/д путях. Они попытались взломать релейный и батарейный шкафы между станциями Ачинск-1 и Тарутино.