Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летнего подростка лишили свободы за попытку диверсии в Красноярском крае

Его приговорили к 4 года воспитательной колонии попытку взлома релейных шкафов на железной дороге.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае вынесли приговор 17-летнему подростку за попытку диверсии железной дороге. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что в марте 2024 года подсудимый и его несовершеннолетний знакомый получили задание от неизвестного за денежное вознаграждение устроить диверсию на ж/д путях. Они попытались взломать релейный и батарейный шкафы между станциями Ачинск-1 и Тарутино.

Преступников задержали в момент совершения противоправных деяний.

17-летнего фигуранта приговорили к 4 годам воспитательной колонии.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали грабителя, похитившего у мужчины дорогой мобильный телефон.