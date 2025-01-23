17-летнего подростка лишили свободы за попытку диверсии в Красноярском крае

В Красноярском крае вынесли приговор 17-летнему подростку за попытку диверсии железной дороге. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Установлено, что в марте 2024 года подсудимый и его несовершеннолетний знакомый получили задание от неизвестного за денежное вознаграждение устроить диверсию на ж/д путях. Они попытались взломать релейный и батарейный шкафы между станциями Ачинск-1 и Тарутино.
Преступников задержали в момент совершения противоправных деяний.
17-летнего фигуранта приговорили к 4 годам воспитательной колонии.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали грабителя, похитившего у мужчины дорогой мобильный телефон.