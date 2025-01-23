В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

В интервью изданию Politico он заявил, что в ЕС внимательно прислушиваются к заявлениям, поступающим из Белого дома.
«Наш посыл предельно ясен: мы готовы к взаимодействию. Мы хотим представить пакет мер по сотрудничеству, а также готовы обсудить все вопросы, вызывающие беспокойство у наших американских партнеров, а дальше будем действовать по ситуации», — добавил еврокомиссар.
Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, «все они могут себе это позволить».
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.