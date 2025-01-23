В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ультиматуме России

Трамп ранее заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.
«Какая-то имитация открытости, откровенности и угроз со стороны Трампа, вместо серьезных позиций, которые сформулировал президент (России Владимир) Путин в поздравлении в день его инаугурации. Похоже, Трамп не знает, что делать. А угрожать нам ультиматумами, пугать нас тарифами — это пустой разговор, и он не для России. Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, заявление Трампа напоминает ситуацию в американском бейсболе, когда игра еще не началась, а игрок уже бросил мяч мимо страйк-зоны, и он оказался не засчитан.
«Как итог — штраф», — сказал Ивлев.
Ранее Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже «очень скоро».