В Казахстане изменят закон «О правах ребенка»

«В закон “О правах ребенка” вносится понятие “организация по наставничеству”, для регулирования института наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливается обязательное прохождение лицами, претендующими стать наставниками, обучения по наставничеству, а также определяются права и обязанности организаций, организующих обучение по наставничеству», — заявил председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип.