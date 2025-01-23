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В Казахстане изменят закон «О правах ребенка»

Депутаты Сената приняли поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры, образования и наставничества», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно новым поправкам в закон «О правах ребенка», вносится понятие «организация по наставничеству».

«В закон “О правах ребенка” вносится понятие “организация по наставничеству”, для регулирования института наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливается обязательное прохождение лицами, претендующими стать наставниками, обучения по наставничеству, а также определяются права и обязанности организаций, организующих обучение по наставничеству», — заявил председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип.

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