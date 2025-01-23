В декабре прошлого года Нарышкин прогнозировал сложный период внутренних конфликтов в США и Европе, которые могут быть приписаны России. Он также отметил, что будущий многополярный мир должен включать все страны, включая США и Европу, но на равных условиях с другими участниками. Он также выразил мнение, что США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве, по оценкам главы СВР, у них и вовсе пошли провалы.