Слюсарь предложил сделать летние веранды ресторанов всесезонными

Бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза рассказал, что в Ростове 50% летних веранд и площадок кафе и ресторанов работала без разрешающих документов. Оформление сложное и не у всех получилось его сделать.
«Это крик души наших рестораторов. Просьба взять это на контроль, чтобы следующий сезон Ростов встретил уже с законными летними верандами, и они стали украшением нашей донской столицы», — заявил Дереза.
Юрий Слюсарь же в свою очередь предложил сделать такие площадки всесезонными, чтобы владельцам кафе и ресторанов не приходилось на каждый сезон оформлять документы на «летки».
«А круглогодичное невозможно сделать сейчас? Мы же не в Анадыре, мы в Ростове. Мне кажется, даже в Москве круглогодичная? А в Ростове и в Ростовской области такое пока невозможно?», — спросил Слюсарь.
По словам первого вице-президента «Опоры России», председатель Ростовского областного отделения Аркадия Гершмана сейчас, по правилам, после окончания лета такие сезонные кафе должны быть демонтированы до начала следующего летнего сезона. При этом можно воспользоваться опытом Москвы, где подобные площадки отнесены к нестационарным торговым объектам.