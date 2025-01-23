Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР

КИШИНЕВ, 23 янв — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишинев намерен оказывать помощь Тирасполю в условиях энергокризиса и не будет мешать региону получать поддержку со стороны партнеров по развитию республики.
Глава ПМР Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что «Молдовагаз» является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский на этой неделе заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию «Молдовагаз».
Мы всегда были открыты, мы говорили, что предоставляем всю помощь, и будем продолжать это делать. И когда людям нужна помощь, давайте не будем создавать препятствия и не будем мешать нам и нашим партнерам по развитию помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи.
Он отметил, что есть возможность поставлять газ в левобережье Днестра из источников, отличных от «Газпрома», но проблема не в способности властей РМ это сделать, а в отказе властей Тирасполя принять газ из других источников.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.