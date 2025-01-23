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Новым главой Актанышского района назначен Ильфак Бариев

Ранее он был назначен ио делами исполкома.

Источник: Reuters

Временно исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Актанышского района назначен Ильфак Бариев. До этого назначения он исполнял обязанности управляющего делами исполкома. Решение было озвучено на заседании совета района.

53-летний Ильфак Бариев уже занимал пост главы исполкома в 2019 году. С 2019 по 2023 годы он трудился в должности помощника главы Тукаевского района, где курировал вопросы развития инвестиционных проектов.

Прежний глава района, Рустем Ильясов, подал заявление об отставке, мотивируя это личными причинами. В настоящее время он находится в следственном изоляторе по обвинению в коррупции.