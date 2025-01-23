Новым главой Актанышского района назначен Ильфак Бариев

Временно исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Актанышского района назначен Ильфак Бариев. До этого назначения он исполнял обязанности управляющего делами исполкома. Решение было озвучено на заседании совета района.
53-летний Ильфак Бариев уже занимал пост главы исполкома в 2019 году. С 2019 по 2023 годы он трудился в должности помощника главы Тукаевского района, где курировал вопросы развития инвестиционных проектов.
Прежний глава района, Рустем Ильясов, подал заявление об отставке, мотивируя это личными причинами. В настоящее время он находится в следственном изоляторе по обвинению в коррупции.