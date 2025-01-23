СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь

По оценке бывшего чиновника НАТО Камиля Гранда, 40 тысяч хватило бы, чтобы «не стать легкой целью» и не требовать немедленного подкрепления. По его мнению, такие силы можно сформировать в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами, а также при участии стран Балтии и Северной Европы.