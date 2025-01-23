Упрощение процедуры аттестации экскурсоводов обсудили в Минспорта

В мероприятии приняли участие представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, а также республиканских туристических союзов и операторов по въездному и внутреннему туризму. Стороны обменялись мнениями и предложениями, которые бы сделали процесс более доступным и эффективным.
Также рассмотрен вопрос о допуске аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков к проведению экскурсий организованных групп на территории мемориальных комплексов и других объектов. Были представлены возможные варианты взаимодействия с администрациями объектов и порядок оформления соответствующих разрешений.
«Совещание нацелено на поиск решений, которые позволят сделать процесс профессиональной аттестации более удобным и понятным для соискателей, обеспечить высокое качество экскурсионного обслуживания на территории Беларуси, создать благоприятные условия для работы аттестованных специалистов, а также урегулировать вопросы доступа к проведению экскурсий на значимых туристических объектах, включая мемориальные комплексы», — отметили в Национальном агентстве по туризму.
Всего в 2024 году в стране проведена 21 аттестация, аттестованы 206 человек. В 2023-м состоялось 14 заседаний, аттестованы 168 человек, в 2022-м — 18 заседаний, аттестован 191 человек, в 2021-м — 15 заседаний, аттестованы 156 человек. «Эти цифры демонстрируют стабильный интерес к профессии экскурсовода и гида-переводчика, а также подчеркивают необходимость совершенствования системы аттестации, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка. По итогам совещания намечены конкретные шаги по реализации предложений», — рассказали в Национальном агентстве по туризму.