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Оклад губернатора Самарской области приравняют к окладу министра РФ

Оклад губернатора Самарской области предложено приравнять к окладу федерального министра. Такая законодательная инициатива главы региона поступила в губернскую думу.

Ранее в региональном законе «О лицах, замещающих государственные должности Самарской области» оклад губернатора увязывался лишь с окладом председателя губдумы. «Председателю Самарской Губернской Думы устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере ежемесячного должностного оклада Губернатора Самарской области», — так сформулирована эта норма.

Также законопроект содержит пункт о том, что формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, будет проводиться в порядке, установленном губернатором. Ранее норма звучала так: «Формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, осуществляется в порядке, предусмотренном для формирования фонда оплаты труда гражданских служащих Самарской области».

В сопроводительных документах к законопроекту указывается, что его принятие не потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета.

Ранее глава региона анонсировал изменение системы оплаты труда госслужащих, что должно повысить конкурентоспособность областного правительства в борьбе за кадры.

Оклады федеральных министров в официальных источниках не раскрываются. Заместитель федерального министра (за исключение Миноброны, МВД и ряда других), по данным Минтруда, получает оклад в 34,94 тыс. руб., ежемесячное денежное поощрение в размере 3,5 оклада, оклад за классный чин (действительный государственный советник 1 класса — 33,1 тыс. руб.), надбавки за выслугу лет от 10 до 30% к должностному окладу), надбавки от 5 до 75% к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну.