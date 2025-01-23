Оклад губернатора Самарской области приравняют к окладу министра РФ

Оклады федеральных министров в официальных источниках не раскрываются. Заместитель федерального министра (за исключение Миноброны, МВД и ряда других), по данным Минтруда, получает оклад в 34,94 тыс. руб., ежемесячное денежное поощрение в размере 3,5 оклада, оклад за классный чин (действительный государственный советник 1 класса — 33,1 тыс. руб.), надбавки за выслугу лет от 10 до 30% к должностному окладу), надбавки от 5 до 75% к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну.