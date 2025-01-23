Пяти минут для прогрева автомобиля достаточно — депутат

Современные автомобили оснащены системами Push Start, которые позволяют машине автоматически заводиться и глохнуть на светофорах. Это сделано для снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Одна из главных проблем нашего времени — экология. Современные масла и присадки также позволяют избежать длительного прогрева. Это практика, принятая во всем мире, а не только в Казахстане.