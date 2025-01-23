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Пяти минут для прогрева автомобиля достаточно — депутат

В сенате выступают за уменьшение автовыбросов и поэтому не станут поддерживать автомобилистов.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Сегодня в кулуарах сената депутат Марат Кожаев высказался о том, достаточно ли пяти минут для прогрева автомобиля. Он уверен, что этого времени хватит, учитывая современные технологии, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Современные автомобили оснащены системами Push Start, которые позволяют машине автоматически заводиться и глохнуть на светофорах. Это сделано для снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Одна из главных проблем нашего времени — экология. Современные масла и присадки также позволяют избежать длительного прогрева. Это практика, принятая во всем мире, а не только в Казахстане.

Марат Кожаев

На возражение журналистов о холодном климате Казахстана депутат ответил, что не видит в этом проблемы.

«Ничего страшного. Машина прогреется быстрее во время движения и при этом выбросит меньше оксида свинца, которым дышат ваши дети», — уверяет сенатор.

Напомним, ранее депутаты предложили пересмотреть штрафы за прогрев двигателя в авто зимой более пяти минут — в северных регионах этого времени недостаточно, заявили они. При этом штраф за нарушение составляет 19 660 тенге.