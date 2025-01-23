Стало известно, как самарских чиновников будут проверять на детекторе лжи

В документе указано, что проверять на детекторе лжи будут как действующих госслужащих, в том числе руководителей и их заместителей, так и кандидатов на должности на замещение должностей в системе органов исполнительной власти Самарской области. Чиновников на исследования смогут направлять только губернатор и вице-губернатор, к сфере управления и деятельности которого относятся вопросы правопорядка и противодействия коррупции. Решение в отношении кандидатов будет принимать руководитель администрации главы региона.