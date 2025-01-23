Чиновников в США обязали доносить на применяющих политику равенства

Госслужащим поручили уведомлять OPM, если они «узнают об изменениях в описании какого-либо контракта или должности с 5 ноября 2024 года для сокрытия связи с DEI или аналогичными идеологиями». «Непредоставление этой информации в течение десяти дней может повлечь за собой негативные последствия», — говорится в письмах.