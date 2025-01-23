Стало известно, когда Беларусь и Вьетнам отменят визы

В сообщении сказано, что граждане Беларуси и Вьетнама, имеющие действительные национальные паспорта, могут пребывать на территории друг друга без виз не более 30 дней с даты въезда. Однако общий срок пребывания на территории страны не должен превышать 90 дней в течение календарного года.