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Стало известно, когда Беларусь и Вьетнам отменят визы

С 30 января 2025 года вступит в силу соглашение между правительствами Беларуси и Вьетнама о взаимной отмене виз. Об этом сообщает﻿ БелТА.

В сообщении сказано, что граждане Беларуси и Вьетнама, имеющие действительные национальные паспорта, могут пребывать на территории друг друга без виз не более 30 дней с даты въезда. Однако общий срок пребывания на территории страны не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

При этом виза понадобится, если белорусы собираются находиться во Вьетнаме более 30 дней, а также для вьетнамцев, если они дольше этого срока намерены оставаться в Беларуси.

В начале декабря 2023 года мы писали о том, что правительства Беларуси и Вьетнама в Ханое подписали соглашение о взаимной отмене виз. Тогда же в городе Хошимин было открыто генеральное консульство нашей страны.