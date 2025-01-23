Сергей Кравчук: на прудах фонтаны будут запущены под песни военных лет в честь празднования Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Поправки вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Его статья 1 дополняется абзацем: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Закон о переносе памятной даты одобрила Госдума в середине апреля. Авторы законопроекта упоминали указ президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке к законопроекту авторы указывали на то, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечается 3 сентября.