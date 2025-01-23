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Сергей Кравчук: на прудах фонтаны будут запущены под песни военных лет в честь празднования Дня Победы

Использование дополненной реальности в подготовке материалов и мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов обсудили на заседании организационного комитета.

Источник: Мэрия Хабаровска

Использование дополненной реальности в подготовке материалов и мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов обсудили на заседании организационного комитета.

С предложением выступила хабаровская IT-компания. По словам ее руководителя Станислава Лукьянова, для привлечения молодежи к истории Великой Отечественной Войны, необходимо использовать современные технологии.

«Наша компания занимается дополненной реальностью и искусственным интеллектом. На баннерах, посвященных 80-летней годовщине Победы, мы можем размещать информационные ролики. С помощью тех же инструментов можно создать “живые” муралы. Чтобы их увидеть, нужно с помощью QR-кода скачать на телефон 3D-модель, которая появляется при наведении экрана на плоскую поверхность», — объяснил предприниматель.

Кроме того, компания предложила сделать муралы, посвященные празднику, с привлечением хабаровских художников — при наведении смартфона на поверхность изображения будут проявляться анимации и исторические справки. Мэр Сергей Кравчук поручил создать конкурсную комиссию из независимых экспертов по нанесению таких изображений.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Поправки вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Его статья 1 дополняется абзацем: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Закон о переносе памятной даты одобрила Госдума в середине апреля. Авторы законопроекта упоминали указ президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке к законопроекту авторы указывали на то, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечается 3 сентября.

Мэр Хабаровска акцентировал внимание на необходимости отметить роль Хабаровска в победе нашей армии во время Второй Мировой Войны.

«Для нас это огромная честь. В ходе заседания поступило множество интересных инициатив: например, в рамках Дня Победы запустить на прудах фонтаны под песни военных лет. Также были предложения сделать иллюминацию на административных зданиях с элементами, связанными с Победой. Все эти вопросы мы проработаем», — рассказал Сергей Кравчук.

Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.