Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей

«Таким образом он запугивает избирателей тем, что голосование за “пророссийские партии” равно военному вторжению Украины в Республику Молдова. Таким образом, этот провокатор очень близкий к режиму (президента Майи) Санду дает понять, что если избиратели проголосуют против людоедской политики правящей партии может последовать вторжение Украины в Молдову. До такой откровенной глупости и низости ради своего самосохранения не доходила еще ни одна молдавская власть», — говорится в заявлении.