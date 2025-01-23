КИШИНЕВ, 23 янв — РИА Новости. Сторонники правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» запугивают избирателей перед парламентскими выборами тем, что победа «пророссийских сил» будет приравнена к вторжению Киева, говорится в заявлении ЦК Партии Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ).
Бывший вице-премьер по реинтеграции Владислав Кузьминский ранее в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявил, что с приходом к власти в Кишиневе «пророссийских сил» Украина должна будет дать немедленный военный ответ.
«Таким образом он запугивает избирателей тем, что голосование за “пророссийские партии” равно военному вторжению Украины в Республику Молдова. Таким образом, этот провокатор очень близкий к режиму (президента Майи) Санду дает понять, что если избиратели проголосуют против людоедской политики правящей партии может последовать вторжение Украины в Молдову. До такой откровенной глупости и низости ради своего самосохранения не доходила еще ни одна молдавская власть», — говорится в заявлении.
Коммунисты обращают внимание, что молдавским избирателям предлагается голосовать только за партию «Действие и солидарность» из страха быть убитым украинскими войсками. Оппозиция отмечает, что власти и ранее продвигали идеи ненависти и агрессии, но не опускались до запугивания и шантажа народа.
«Ни Служба информации и безопасности, которая специализируется на отлове инакомыслящих, ни центр официальной цензуры “Патриот” ни малейшего интереса до сегодняшнего дня к “пророчествам” Кульминского не проявили. Генпрокуратура также не разглядела в заявлениях “эксперта всея Молдовы” измены Родине. А ведь он фактически подсказывает руководству Украины, что в случае смены власти в Молдове, оно должно немедленно атаковать нашу страну», — отметили в Компартии.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередной избирательный процесс запланирован на вторую половину 2025 года.