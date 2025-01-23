В Прикамье запретили шуметь днем в «тихий час»: размеры штрафов

«Законопроект устанавливает запрет на шум с 13:00 до 15:00 часов ежедневно. Он будет действовать в отношении многоквартирных домов и придомовых территорий», — сообщается на сайте заксобрания региона.
Ко второму чтению профильная рабочая группа учла предложения и замечания, в том числе депутаты уточнили норму об ответственности за непринятие мер по отключению сработавшей сигнализации автомобиля, находящегося на стоянке (парковке).
В новой редакции документа уточняется, что автомобилисты, которые паркуют свои машины на придомовой или другой защищенной от шума территории, могут нарваться на штраф, если не будут отключать работающую сигнализации на своем авто.
К нарушениям тишины и покоя граждан относятся:
работающая автомобильная сигнализация,
звуки во время ремонтных работ,
использование звуковоспроизводящих устройств или слушание музыки на большой громкости, а также громкое пение, свист и стук.
В то же время действие закона, инициированного фракцией ЛДПР, не будет распространяться на спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Штраф за нарушение составит:
от двух до трех тысяч рублей для физлиц,
20−30 тысяч рублей для должностных лиц,
30−50 тысяч рублей для юридических лиц.
Сейчас запрет на шум в Пермском крае действует и в ночное время. Например, в рабочие дни с 22:00 до 7:00, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 9:00.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пленарное заседание 23 января началось с минуты молчания в память о бывшем парламентарии Александре Клементьеве. Бывший директор Лысьвенского металлургического завода и депутат двух первых созывов прикамского заксобрания скончался накануне на 91-м году жизни.